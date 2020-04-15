В Ярославле остановили работу опасного трансформатора на подстанции
Ярославские судебные приставы приостановили работу силового трансформатора, расположенного в помещении электроустановки трансформаторной подстанции. То, что его деятельность создавала угрозу жизни и здоровью сотрудников предприятия, выяснилось во время проверки специалистами Ростехнадзора. Были нарушены требования в сфере электроэнергетики.
- На предприятии отсутствовал подготовленный электротехнический персонал, не проводились проверки электрических схем фактическому состоянию, сотрудники не были обучены работе с электроустановками, на предприятии отсутствовали ответственные лица,
имеющие право отдавать распоряжения и допускать к работе, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Помимо угрозы для работников, имелся и риск возникновения техногенной катастрофы, так как указанный цех является объектом высокой опасности. В судебном заседании предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения,
было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток в части эксплуатации силового трансформатора Т-2.
Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, вышел на опасный объект.
Установлено, что цех не эксплуатируется, оборудование законсервировано. Контроль исполнения судебного решения будет проводиться в ежедневном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU