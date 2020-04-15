В Ярославле остановили работу опасного трансформатора на подстанции

15 Апр 2020 2020-04-15T19:07:23+03:00

Цех сейчас не работает. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Он создавал угрозу жизни и здоровью работников

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Ярославские судебные приставы приостановили работу силового трансформатора, расположенного в помещении электроустановки трансформаторной подстанции. То, что его деятельность создавала угрозу жизни и здоровью сотрудников предприятия, выяснилось во время проверки специалистами Ростехнадзора. Были нарушены требования в сфере электроэнергетики.

- На предприятии отсутствовал подготовленный электротехнический персонал, не проводились проверки электрических схем фактическому состоянию, сотрудники не были обучены работе с электроустановками, на предприятии отсутствовали ответственные лица,

имеющие право отдавать распоряжения и допускать к работе, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Помимо угрозы для работников, имелся и риск возникновения техногенной катастрофы, так как указанный цех является объектом высокой опасности. В судебном заседании предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения,

было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток в части эксплуатации силового трансформатора Т-2.

Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, вышел на опасный объект.

Установлено, что цех не эксплуатируется, оборудование законсервировано. Контроль исполнения судебного решения будет проводиться в ежедневном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU