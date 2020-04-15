2020-04-15T16:15:01+03:00
Общество

Дороги в Ярославле отремонтирует рыбинская компания

В ближайшее время подрядчик начнет работы на Ленинградском проспекте
Светлана Крутикова
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В ближайшее время подрядчик начнет работы на Ленинградском проспектеВ ближайшее время подрядчик начнет работы на Ленинградском проспектеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Дороги в Дзержинском районе отремонтирует подрядчик из Рыбинска. Об этом сообщили вчера, 14 апреля, на общегородском совещании в мэрии.

- У нас состоялись аукционы первых двух лотов. По их итогам победителем стала организация ООО «Рыбинское УМСР». В ближайшие дни подрядчик планирует выйти на фрезеровку на Ленинградский проспект, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Рыбинская компания проведет работы не только в Дзержинском, но и в Заволжском, Кировском и Ленинском районах.

Ремонтные работы в этом году начнутся на два месяца раньше обычного. В Ярославле планируют привести в порядок 18 автомобильных дорог и закончить капитальный ремонт Тутаевского шоссе и Добрынинского моста. На эти цели выдели 1 170 миллионов рублей из федерального бюджета, 200 миллионов - из областного и 120 миллионов - из городского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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