Территорию Прусовских карьеров передали в пользование «Лесной охране»
Предприятие начало уборку берегов и леса
Капитальное строительство на территории Прусовских карьеров по-прежнему невозможно.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле территорию Прусовских карьеров отдали в пользование госпредприятию «Лесная охрана». Организация уже начала очистку территорий от мусора. Сообщается, что к маю берега карьеров будут полностью очищены.
Согласно бессрочному договору, госпредприятие должно сохранить рекреационный статус зоны. В связи с этим капитальное строительство на территории Прусовских карьеров по-прежнему невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU