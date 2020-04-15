Территорию Прусовских карьеров передали в пользование «Лесной охране»

15 Апр 2020 2020-04-15T16:02:41+03:00

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В Ярославле территорию Прусовских карьеров отдали в пользование госпредприятию «Лесная охрана». Организация уже начала очистку территорий от мусора. Сообщается, что к маю берега карьеров будут полностью очищены.

Согласно бессрочному договору, госпредприятие должно сохранить рекреационный статус зоны. В связи с этим капитальное строительство на территории Прусовских карьеров по-прежнему невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU