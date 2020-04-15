Посылки с китайского сайта яролавцам будут доставлять на дом бесплатно
Воспользоваться этой услугой можно при покупке
Посылки принесут домой бесплтаноФото: Иван МАКЕЕВ
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Почта России и AliExpress Россия договорились о доставке посылок ярославцам. При заказа товара обратите внимание на знак Plus. Если товар на сайте им отмечен, то посылку не просто привезут в почтовое отделение, а доставят клиенту до дома, причем бесплатно.
Все остальные отправления ведомство доставляет по прежним установленным тарифам.
Новый сервис действует с сегодняшнего дня, 15 апреля, в тестовом режиме. Доставка от
двух до 15 дней, путь товара можно отслеживать на протяжении всего его пути.
ИСТОЧНИК KP.RU