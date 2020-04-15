2020-04-15T15:14:12+03:00
Общество

Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink

На концерте прозвучат хиты «Где ты, где я», «Не сходи с ума», «Понты», «Дерзкая», «Баклажан» и многие другие
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17 апреля в 19:00 по московскому времени российский рэп-исполнитель, певец и продюсер Тимур Юнусов, известный как Тимати, даст живой онлайн-концерт в видеосервисе Wink. На концерте прозвучат такие популярные хиты, как «Где ты, где я», «Не сходи с ума», «Понты»,

«Дерзкая», «Баклажан» и многие другие.

Тимати строго соблюдает режим самоизоляции и находится дома со своей семьей, но для своих поклонников сделает настоящее шоу! Прямой эфир будет вестись из специальной студии, где зрителей онлайн-концерта ждет много сюрпризов, в том числе, они смогут пообщаться с любимым артистом.

- Здорово, что в период самоизоляции у артистов есть возможность выступить для своей аудитории, а у зрителей — насладиться творчеством любимых исполнителей. Это очень важно поддерживать друг друга и заряжать позитивными эмоциями. Я бы хотел пригласить на этот концерт всех своих слушателей — мы приготовили для вас крутую программу из

всем известных хитов, под которые вместе сможем зажечь в прямом эфире в Wink!, — отметил Тимати.

Концерт Тимати будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — даже без регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 17 апреля в 19:00 (мск) и наслаждайтесь живым концертом любимого артиста. В прямом эфире Тимати пообщается со зрителями и ответит на вопросы. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к посту с анонсом концерта Тимати.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).

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