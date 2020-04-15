В Ярославской области осудят 50-летнего торговца тяжелыми наркотиками

15 Апр 2020 2020-04-15T14:31:25+03:00

Установлено, что после освобождения из тюрьмы подозреваемый вновь начал заниматься оборотом наркотических средств. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Его наркозависимый сообщник скончался до начала суда

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В Рыбинске в суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении тяжелых наркотиков. Установлено, что после освобождения из тюрьмы подозреваемый вновь начал заниматься оборотом наркотических средств.

- В ходе следствия установлено, что подозреваемый приобретал наркотические средства и осуществлял их расфасовку. Сбывать же их предложил своему знакомому, ранее судимому 49-летнему жителю Рыбинска, с которым ранее вместе отбывал наказание, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Расплачивался с ним дозами наркотических средств, так как тот являлся наркозависимым.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двоих фигурантов, однако наркозависимый мужчина скончался от тяжелой болезни до начала суда.

ИСТОЧНИК KP.RU