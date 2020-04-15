Ученые РАН признали Ярославль достойным звания города трудовой славы
В мэрия Ярославля поступило заключение от Российской академии наук. Ученые пришли к выводу, что Ярославль уверенно может претендовать на почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».
- РАН заключила, что жители города, которые трудились на промышленных предприятиях и проявили массовый трудовой героизм, внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля.
В ближайшее время пакет документов будет передан в правительство региона для дальнейшего ходатайства перед Президентом России о присвоении Ярославлю почётного звания.
ИСТОЧНИК KP.RU