2020-04-15T12:08:33+03:00
Общество

В Ярославской области начали выпускать «умное» оборудование для дезинфекции

Разработку поддержали в Министерстве промышленности и торговли
Светлана Крутикова
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В Тутаеве начали производить автоматическое оборудование для дезинфекцииВ Тутаеве начали производить автоматическое оборудование для дезинфекцииФото: Правительство Ярославской области
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В Тутаеве компания «Юнити Инжиниринг» начала производить автоматическое оборудование для дезинфекции.

Устройство представляет собой турникет. Он открывает доступ в помещение лишь после того, как человек обработает руки дезинфицирующим средством, которое находится в специальном гигиеническом модуле.

- Мы рады, что многие наши предприятия смогли перепрофилироваться и подстроиться под те потребности региона и страны, которые возникли в связи с коронавирусом. Открылись производства многоразовых масок, марлевой ткани, техники для обеззараживания рук, - отметил и.о. директора областного департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

Разработку поддержали в Министерстве промышленности и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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