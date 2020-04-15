В Ярославской области начали выпускать «умное» оборудование для дезинфекции

15 Апр 2020 2020-04-15T12:08:33+03:00

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В Тутаеве компания «Юнити Инжиниринг» начала производить автоматическое оборудование для дезинфекции.

Устройство представляет собой турникет. Он открывает доступ в помещение лишь после того, как человек обработает руки дезинфицирующим средством, которое находится в специальном гигиеническом модуле.

- Мы рады, что многие наши предприятия смогли перепрофилироваться и подстроиться под те потребности региона и страны, которые возникли в связи с коронавирусом. Открылись производства многоразовых масок, марлевой ткани, техники для обеззараживания рук, - отметил и.о. директора областного департамента инвестиций и промышленности Дмитрий Глушков.

Разработку поддержали в Министерстве промышленности и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU