2020-04-15T11:05:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавируом в Ярославской области на 15 апреля: еще 12 ярославцев подхватили COVID-19

В московской лаборатории подтвердили 12 тестов на коронавирус
Полина Вачнадзе
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В регионе 39 заболевших коронавирусомВ регионе 39 заболевших коронавирусомФото: Правительство Ярославской области
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В московской лаборатории подтвердили еще 12 экспресс-тестов, полученные из Ярославской области. Таким образом, на данный момент всего в регионе 39 человек подхватили опасный вирус. Новые заболевшие в Ярославле (+5), в Рыбинске (+3), Тутаеве (+2), Переславле (+1) и Гаврилов-Яме (+1).

На 15 апреля статистика в Ярославской области такова:

- с подтвержденным диагнозом - 39 человек: Ярославль - 21 (16+5), Рыбинск - 8 (5+3), Тутаев - 3(1+2), Ярославский район - 1,

Переславль - 4 (3+1), Гаврилов-Ям - 2 (1+1);

- выздоровевших - 7 человек;

- на лечении - 32 человека;

- в обязательной изоляции - 108 человек;

- обследовано за сутки - 674 человека.

Еще девять тестов сейчас находятся на исследовании у московских специалистов. Это последние тесты, которые были отправлены из региона в столицу.

- Теперь ярославские исследования будут признаваться окончательными. По указанию Роспотребнадзора, результаты, полученные в региональной лаборатории не нужно подтверждать в Москве, - сказал глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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