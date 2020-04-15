Ситуация с коронавируом в Ярославской области на 15 апреля: еще 12 ярославцев подхватили COVID-19
В московской лаборатории подтвердили еще 12 экспресс-тестов, полученные из Ярославской области. Таким образом, на данный момент всего в регионе 39 человек подхватили опасный вирус. Новые заболевшие в Ярославле (+5), в Рыбинске (+3), Тутаеве (+2), Переславле (+1) и Гаврилов-Яме (+1).
На 15 апреля статистика в Ярославской области такова:
- с подтвержденным диагнозом - 39 человек: Ярославль - 21 (16+5), Рыбинск - 8 (5+3), Тутаев - 3(1+2), Ярославский район - 1,
Переславль - 4 (3+1), Гаврилов-Ям - 2 (1+1);
- выздоровевших - 7 человек;
- на лечении - 32 человека;
- в обязательной изоляции - 108 человек;
- обследовано за сутки - 674 человека.
Еще девять тестов сейчас находятся на исследовании у московских специалистов. Это последние тесты, которые были отправлены из региона в столицу.
- Теперь ярославские исследования будут признаваться окончательными. По указанию Роспотребнадзора, результаты, полученные в региональной лаборатории не нужно подтверждать в Москве, - сказал глава Ярославской области Дмитрий Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU