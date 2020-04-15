В Ярославле словесная перепалка закончилась убийством
21-летний безработный житель Брагино обвиняется в убийстве.
Следствие установило, что в середине января этого года молодой человек вместе с матерью был дома. Вечером к ним в гости пришел знакомый и предложит выпить. Компания распила бутылку водки, после чего обвиняемый сходил в магазин за добавкой. Когда мужчины подпили еще, между ними вспыхнула словесная перепалка. В результате конфликта молодой человек схватил ножи и нанес ими гостю несколько ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU