В Ярославле словесная перепалка закончилась убийством

15 Апр 2020 2020-04-15T10:48:26+03:00

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21-летний безработный житель Брагино обвиняется в убийстве.

Следствие установило, что в середине января этого года молодой человек вместе с матерью был дома. Вечером к ним в гости пришел знакомый и предложит выпить. Компания распила бутылку водки, после чего обвиняемый сходил в магазин за добавкой. Когда мужчины подпили еще, между ними вспыхнула словесная перепалка. В результате конфликта молодой человек схватил ножи и нанес ими гостю несколько ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU