2020-04-15T09:58:18+03:00
Общество

В Ярославской области до конца апреля отменили часть электричек

Маршрут некоторых пригородных поездов ограничили
Светлана Крутикова
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В Ярославкой области продлили отмену некоторых электричекВ Ярославкой области продлили отмену некоторых электричекФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Ярославкой области продлили отмену некоторых электричек. Об этом сообщается на сайте «Северной пригородной пассажирской компании».

С 14 по 23 апреля не будут ходить следующие поезда:

- № 6003 Ярославль-Главный - Александров-1 (отправлением со ст. Ярославль-Главный в 6:01);

- №6006 Александров-1 - Филино (отправлением со ст. Александров-1 в 13:41);

- № 6215 Данилов – Ярославль (отправлением со ст. Данилов в 8:22);

- № 6224 Ярославль – Данилов (отправлением со ст. Ярославль в 19:47);

- № 6417/6418 Депо – Нерехта (отправлением со ст. Депо в 20:37);

- № 6577 Ярославль-Главный – Рыбинск Пассажирский (отправлением со ст. Ярославль-Главный в 20:19).

Ограничат и маршрут некоторых электричек:

- № 6592 Пищалкино – Ярославль-Главный (отправлением со ст. Пищалкино в 13:53) будет ходить до станции Рыбинск Пассажирский;

- № 6409/6410 Кострома Новая – Ярославль-Главный (отправлением со ст. Кострома-Новая в 18:58) будет ездить до станции Нерехта.

Указанным поездам предлагают альтернативу. Ознакомиться с расписанием альтернативных электричек можно на сайте «СППК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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