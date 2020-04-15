В Ярославской области в ДТП пострадали два человека

15 Апр 2020 2020-04-15T09:20:47+03:00

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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Сегодня, 15 апреля, около трех часов ночи на 284 километре трассы Москва-Холмогоры произошло ДТП.

По предварительной информации, машина «Лада Калина» столкнулась с грузовиком «МАН» с прицепом. В результате аварии пострадали два человека: 25-летний водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля. Оба нуждаются в амбулаторном лечении.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU