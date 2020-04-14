2020-04-14T17:49:31+03:00
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Ярославским школьникам и студентам с льготами выдают продуктовые наборы

На территории региона таких насчитывается 39 тысяч человек
Полина ЗАЙЦЕВА
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В состав набора входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, соки и сгущенное молоко.В состав набора входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, соки и сгущенное молоко.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области на период дистанционного обучения школьникам и студентам будут выдавать продуктовые наборы. Право на получение имеют те обучающиеся, которые обладали льготами на бесплатное питание в учреждении. Таких на территории региона насчитывается более 39 тысяч человек.

– Выдача наборов запланирована сразу на две недели из расчета 50 рублей в день при одноразовом питании или 100 рублей в день при двухразовом питании с учетом пятидневного или шестидневного режима работы образовательной организации, – уточнила директор департамента образования Ирина Лобода. – Во многих районах уже завершили выдачу продуктов.

В состав набора входят крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, чай, масло, соки и сгущенное молоко. Формируют и выдают наборы непосредственно в образовательных организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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