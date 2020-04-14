Пациенты ярославских больниц сами должны обеспечивать себя средствами защиты

14 Апр 2020 2020-04-14T15:54:58+03:00

На вопрос о том, где пациенты больницы должны взять маски, санитайзеры и перчатки, нам в департаменте не ответили. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

В редакцию «КП-Ярославль» обратился читатель, который пожаловался на отсутсвие в больнице имени Семашко средств индивидуальной защиты у медперсонала и больных. Мы обратились за комментарием в региональный департамент здравоохранения. Через день после обращения в больницу привезли маски и санитайзеры. Однако у больных по прежнему не было средств индивидуальной защиты.

- Пациент сам должен себя обеспечивать, - прокомментировала пресс-секретарь департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ольга Силина. - Закупка средств защиты пациентам за счет медицинской организации не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь.

Многие жители жалуются на то, что не могут найти средства индивидуальной защиты в аптеках города. На вопрос о том, где пациенты больницы должны взять маски, санитайзеры и перчатки, нам в департаменте не ответили.

ИСТОЧНИК KP.RU