2020-04-14T15:10:04+03:00
Общество

В Ярославле сказали, когда перекроют участок Тутаевского шоссе

Сейчас разрабатывается схема объездных путей на время закрытия шоссе
Полина Вачнадзе
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В середине мая закроют участок от улицы Панина до улицы УрицкогоВ середине мая закроют участок от улицы Панина до улицы УрицкогоФото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 14 апреля, на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсудили вопрос перекрытия третьего участка Тутаевского шоссе. Перекрыть для транспорта его планируют 15 мая. К этому времени уже должны открыть участок от Большой Норской до Панина.

В середине мая закроют участок от улицы Панина до улицы Урицкого. Сейчас разрабатывается схема объездных путей на то время, когда часть Тутаевского шоссе будет закрыта. Также прорабатываются маршруты движения общественного транспорта.

Напомним, что полностью работы на дороге в Брагине завершатся в октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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