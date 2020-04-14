В Ярославле сказали, когда перекроют участок Тутаевского шоссе

14 Апр 2020 2020-04-14T15:10:04+03:00

В середине мая закроют участок от улицы Панина до улицы Урицкого Фото: Мэрия Ярославля

Сейчас разрабатывается схема объездных путей на время закрытия шоссе

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Сегодня, 14 апреля, на общегородском совещании в мэрии Ярославля обсудили вопрос перекрытия третьего участка Тутаевского шоссе. Перекрыть для транспорта его планируют 15 мая. К этому времени уже должны открыть участок от Большой Норской до Панина.

В середине мая закроют участок от улицы Панина до улицы Урицкого. Сейчас разрабатывается схема объездных путей на то время, когда часть Тутаевского шоссе будет закрыта. Также прорабатываются маршруты движения общественного транспорта.

Напомним, что полностью работы на дороге в Брагине завершатся в октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU