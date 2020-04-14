2020-04-14T14:57:00+03:00
Общество

В Кузнечихе сотрудники ДПС стреляли по колесам автомобиля пьяного гонщика

Мужчина задержан, он проведёт в спецприемнике 10 суток
Полина ЗАЙЦЕВА
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В отношении 18-летнего водителя, не имеющего прав, составлен протокол об административном правонарушении.В отношении 18-летнего водителя, не имеющего прав, составлен протокол об административном правонарушении.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославском районе ночью 11 апреля произошла полицейская погоня. Сотрудники ДПС, стоящие на посту в поселке Кузнечиха, заметили отечественный автомобиль, хаотично двигающуюся по дороге. Водитель не реагировал на требования об остановке, он продолжил двигаться по дороге увеличив скорость.

- Сотрудники полиции применили табельное оружие и произвели несколько выстрелов по колесам автомобиля, в результате водитель, совершил остановку, предпринял попытку покинуть место происшествия, но был задержан, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении 18-летнего водителя, не имеющего прав, составлен протокол об административном правонарушении.

Ближайшее 10 суток гонщик проведёт в спецприемнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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