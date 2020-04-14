В Рыбинске изменится маршрут автобуса №15

14 Апр 2020 2020-04-14T12:28:09+03:00

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В Рыбинске с 20 апреля изменится маршрут движения автобуса №15. Он будет следовать от железнодорожного вокзала по улицам Плеханова, Софийской, Окружной дороге, проспекту Батова, улице Горького, до Соборной площади. Обратно – по тем же улицам.

Остановки: улицы Железнодорожная, Гагарина, Софийское кладбище, Сады, Сады «Любитель», по требованию, Южное кладбище – старая территория (только от вокзала), Южное кладбище – новая территория, Суховское (по требованию), Мариевка, проспект Батова, МФЦ, улица Горького, Бульварная. Посадка в обратную сторону будет проходить на Соборной площади.

Время отправления на летний период – ежедневно:

от ж.д. вокзала - 7-30, 8-35, 9-40, 10-45, 11-50, 15-50, 16-55, 18-00, 19-05.

от Соборной пл. – 8-00, 9-05, 10-10, 11-15, 12-20, 16-20, 17-25, 18-30, 19-35.

Кроме того, с 20 апреля начнет работать автобус №17. Но только на летний период.

Время отправления – ежедневно:

от ж.д. вокзала: 7-40, 8-40, 9-40, 10-40, 11-40, 15-10, 16-10, 17-10, 18-10, 19-10.

от ост. «ж.д. переезд»: 8-08, 9-08, 10-08, 11-08, 12-08, 15-38, 16-38, 17-38, 18-38, 19-38.

ИСТОЧНИК KP.RU