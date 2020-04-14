Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 14 апреля: выздоровел еще один человек
В Ярославской области еще одному человеку удалось победить коронавирус – врачи выписали из больницы очередного пациента, которому был поставлен диагноз COVID-19.
Новых подтвержденных случаев коронавируса на данный момент нет, но за сутки прибавилось 9 условно положительных тестов на инфекцию. Она для подтверждения или опровержения вируса направлены в федеральные лаборатории.
Общая статистика за весь период такова:
- с подтвержденным диагнозом – 27 человек,
- выздоровевших – 7 человек,
- на лечении – 20 человек (в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве),
За сутки был обследован 751 житель Ярославской области, на данный момент 21 человек ожидает окончательного решения по сданным экспресс-тестам.
В обязательной изоляции сейчас находятся 123 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU