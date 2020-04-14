Животные хотят кушать: дельфинарий просит ярославцев о помощи

14 Апр 2020 2020-04-14T10:48:27+03:00

Животные не понимают, почему к ним больше не приходят гости. ФОТО: группа Ярославского дельфинария ВКонтакте

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Ярославский дельфинарий просит ярославцев о посильной помощи. Из-за пандемии развлекательный центр остался без доходов и уже совсем скоро не будет хватать денег на еду и ветеринарный уход за животными. Каждый месяц на это тратится около 1,5 миллионов рублей. Сейчас этих денег у дельфинария нет.

- Наши животные не понимают, почему к ним больше не приходят гости. Наши морские котики, белухи и моржи грустят без публики на выступлениях. Но фактом остается то, что наши животные хотят кушать. Они нуждаются в уходе и обслуживании. Дельфинарий закрыт, но жизнь животных продолжается. Помогите! Просим откликнуться! – такой призыв о помощи в социальных сетях разослали сотрудники центра.

Как это обычно говорят, в нынешней ситуации важна каждая сумма. Дельфинарий обещает отблагодарить всех неравнодушных ярославцев картой гостя с 10-процентной скидкой.

Все подробности можно узнать, написав сообщение на странице Ярославского дельфинария ВКонтакте или позвонив в дельфинарий.

ИСТОЧНИК KP.RU