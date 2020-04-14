14 Апр 2020 2020-04-14T10:25:14+03:00

Ярославцы на прямой линии смогут узнать все о коммуналке Фото: Полина Вачнадзе

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Сегодня, 14 апреля, 16:00 начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов проведет прямой эфир, во время которого ответит на вопросы ярославцев о коммунальных услугах. Эфир пройдет на официальной странице мэрии города в социальной сети Instagram.

Основные темы эфира:

- что делать, если снизилось качество предоставляемых коммунальных услуг,

- почему важно оставлять заявки в аварийно-диспетчерских службах управляющих компаний,

- калькуляция стоимость и ремонта жилья,

- текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и план текущего ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU