Ярославцы на прямой линии смогут узнать все о коммуналке
Сегодня, 14 апреля, 16:00 начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов проведет прямой эфир, во время которого ответит на вопросы ярославцев о коммунальных услугах. Эфир пройдет на официальной странице мэрии города в социальной сети Instagram.
Основные темы эфира:
- что делать, если снизилось качество предоставляемых коммунальных услуг,
- почему важно оставлять заявки в аварийно-диспетчерских службах управляющих компаний,
- калькуляция стоимость и ремонта жилья,
- текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и план текущего ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU