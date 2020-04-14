В Ярославле сотрудники МЧС продезинфицировали Московский вокзал

14 Апр 2020 2020-04-14T09:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 апреля, сотрудники МЧС продезинфицировали Московский вокзал. Делается это для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.

Спасатели обработали основное здание, перрон и прилегающую территорию при помощи спецтехники и обеззараживающих средств, в состав которых входит хлор. Работы проводились в то время, когда на вокзале было минимальное количество людей. Ранее специалисты МЧС обработали вокзал Ярославль-Главный.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы продолжить работы по дезинфекции других социальных объектов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU