В Ярославле сотрудники МЧС продезинфицировали Московский вокзал
Вчера, 13 апреля, сотрудники МЧС продезинфицировали Московский вокзал. Делается это для того, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.
Спасатели обработали основное здание, перрон и прилегающую территорию при помощи спецтехники и обеззараживающих средств, в состав которых входит хлор. Работы проводились в то время, когда на вокзале было минимальное количество людей. Ранее специалисты МЧС обработали вокзал Ярославль-Главный.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы продолжить работы по дезинфекции других социальных объектов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU