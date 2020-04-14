На Добрынинском мосту в Ярославле закроют движение
Но эти меры временные
Ограничение на проезд будет действовать до 7 утра 15 апреляФото: Мэрия Ярославля
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Временное ограничение на проезд транспорта на Добрынинском путепроводе вводится сегодня. Оно будет действовать с 21:00 14 апреля до 7 утра 15 апреля. Здесь будут проводиться работы по организации изменения движения.
Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, делается это для повышения уровня безопасности дорожного движения.
Мэрия просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU