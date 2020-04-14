2020-04-14T09:24:34+03:00
Общество

На Добрынинском мосту в Ярославле закроют движение

Но эти меры временные
Полина Вачнадзе
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Ограничение на проезд будет действовать до 7 утра 15 апреляОграничение на проезд будет действовать до 7 утра 15 апреляФото: Мэрия Ярославля
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Временное ограничение на проезд транспорта на Добрынинском путепроводе вводится сегодня. Оно будет действовать с 21:00 14 апреля до 7 утра 15 апреля. Здесь будут проводиться работы по организации изменения движения.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, делается это для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Мэрия просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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