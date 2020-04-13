У многодетной семьи из Москвы в Ярославской области утонул ребенок

13 Апр 2020 2020-04-13T18:46:25+03:00

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На прошлой неделе в Ярославскую область на отдых приехала многодетная семья из Москвы. Они остановились в гостях у знакомых. Взрослые отвлеклись на свои дела, а мальчик самостоятельно оделся, обулся и вышел на улицу. Во дворе дома, где гостили москвичи, был пруд. В нем и утонул трехлетний малыш.

- Уважаемые родители! Сейчас, в условиях самоизоляции, проводя дома значительную часть времени, детям особенно сложно. Они не всегда правильно оценивают уровень опасности того или иного развлечения. Научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью. Не допускать опасных для себя ситуаций – это задача, обязанность и ответственность взрослого человека. Родители не задумываются, что, оставляя детей даже на непродолжительное время, они рискуют их жизнями. Берегите детей и не оставляйте их без контроля со стороны взрослых, - обратился ко всем родителям Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU