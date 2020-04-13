2020-04-13T17:50:48+03:00
Общество

На водоемах Ярославской области ограничат ловлю рыбы

Нарушителей ждет штраф и конфискация орудий лова
Светлана Крутикова
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Нарушителей ждет штраф до 5 тысяч рублей, конфискация транспортного средства и орудий ловаНарушителей ждет штраф до 5 тысяч рублей, конфискация транспортного средства и орудий ловаФото: Правительство Ярославской области
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В связи с началом нереста на водоемах региона ограничат рыбную ловлю.

- С 15 апреля по 1 июня ловля запрещена в Рыбинском водохранилище со всеми притоками, с 14 апреля по 15 июня - в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км километров от устьев вверх по течению, с распаления льда по 10 июня - в остальных водных объектах, - уточнил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Сорокин.

Ловить рыбу можно будет только одной поплавочной или донной удочкой с берега (вне мест нереста) с количеством крючков не более 2 штук на одного человека. Использовать другие орудия лова нельзя, как и нельзя рыбачить с маломерных судов любого типа.

Кроме того, запрещено ловить рыбу в озере Неро с 20 апреля по 29 мая, в озере Плещеево - с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря и на зимовальных ямах с 1 октября по 30 апреля.

Нарушителей ждет штраф до 5 тысяч рублей, конфискация транспортного средства и орудий лова. А если ущерб от нарушения составит больше 100 тысяч рублей или оно будет совершено с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, то тогда любители рыбалки могут на 2 года сесть в тюрьму.

С 15 апреля о фактах браконьерства можно будет сообщить по телефону круглосуточной горячей линии департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка: 8 (4852) 78-64-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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