2020-04-13T17:36:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусом

В здании УМВД проведена дезинфекция
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусомВ Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среди пациентов, у которых подтвердился COVID-19, два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного полицейского экспресс-тест дал предварительно положительный результат. Тест направлен в московскую лабораторию для подтверждения или опровержения заражения.

Все сотрудники полиции госпитализированы в областную инфекционную больницу. Уже определен и их круг контактов - эти ярославцы отправлены на карантин. У всех взяли анализы на наличие вируса.

В главном здании полиции уже проведена дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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