В Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусом
В здании УМВД проведена дезинфекция
В Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среди пациентов, у которых подтвердился COVID-19, два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного полицейского экспресс-тест дал предварительно положительный результат. Тест направлен в московскую лабораторию для подтверждения или опровержения заражения.
Все сотрудники полиции госпитализированы в областную инфекционную больницу. Уже определен и их круг контактов - эти ярославцы отправлены на карантин. У всех взяли анализы на наличие вируса.
В главном здании полиции уже проведена дезинфекция.
ИСТОЧНИК KP.RU