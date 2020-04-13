В Ярославской области два сотрудника полиции заболели коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T17:36:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Среди пациентов, у которых подтвердился COVID-19, два сотрудника Управления МВД России по Ярославской области. Еще у одного полицейского экспресс-тест дал предварительно положительный результат. Тест направлен в московскую лабораторию для подтверждения или опровержения заражения.

Все сотрудники полиции госпитализированы в областную инфекционную больницу. Уже определен и их круг контактов - эти ярославцы отправлены на карантин. У всех взяли анализы на наличие вируса.

В главном здании полиции уже проведена дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU