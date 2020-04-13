2020-04-13T17:16:05+03:00
Общество

Кто это сделал: в Ярославской области ищут организаторов незаконной свалки

В районе Белкино устроило «склад» просроченных продуктов
Светлана Крутикова
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За незаконную организацию свалки предусмотрен штрафЗа незаконную организацию свалки предусмотрен штрафФото: Правительство Ярославской области
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Информация о свалке в районе деревни Белкино Ярославского района появилась в социальных сетях. Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды выехали на место и обследовали территорию в районе парка «Забава» и бывшего детского лагеря «Талица».

- На обочинах дороги, которая ведет к лагерю «Талица», зафиксировали незаконное складирование просроченных продуктов питания и тар для их хранения общим объемом 10 кубометров. В настоящее время ищут организатора этой свалки, - сообщила старший государственный инспектор области по охране окружающей среды Виктория Смекалова.

За незаконную организацию свалки предусмотрен штраф: для физических лиц - до 2 тысяч рублей, до должностных - до 30 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 50 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - до 250 тысяч рублей.

Информацию о незаконной организации свалок можно опубликовать на ресурсе «Интерактивная карта свалок» или сообщить о выявленных нарушениях по электронной почте департамента doosp@yarregion.ru или по телефону горячей линии (4852) 400-230. Также при планировании рейдов учитываются сообщения в СМИ и соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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