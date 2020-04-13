В Рыбинске мужчина пытался перебросить наркотики через стену колонии
Прокуратура Рыбинска поддержала обвинение по делу 30-летнего местного жителя, который пытался сбыть наркотики в значительном размере. В декабре 2019 года преступник пытался перебросить запрещённые вещества через стену одной из колоний.
- Однако мужчина был задержан оперативными сотрудниками колонии, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU