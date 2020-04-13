В Рыбинске мужчина пытался перебросить наркотики через стену колонии

13 Апр 2020 2020-04-13T17:12:47+03:00

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Прокуратура Рыбинска поддержала обвинение по делу 30-летнего местного жителя, который пытался сбыть наркотики в значительном размере. В декабре 2019 года преступник пытался перебросить запрещённые вещества через стену одной из колоний.

- Однако мужчина был задержан оперативными сотрудниками колонии, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU