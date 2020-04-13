В Ярославской области модульный ФАП готов к работе

13 Апр 2020 2020-04-13T16:45:45+03:00

Постоянно принимать в ФАПе и выезжать на дом будут фельдшер и участковый терапевт Фото: Правительство Ярославской области

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Современный модульный ФАП построили в селе Некоуз. Теперь 400 жителей села и десяти ближайших деревень смогут получить первичную медицинскую помощь.

Здание ФАПа состоит из сборно-разборных блок-контейнеров. Они хорошо держат тепло. При строительстве учли нормы обслуживания маломобильных пациентов. Уже закупили новую мебель и медицинское оборудование. Стоимость объекта составила около 4 миллионов рублей.

Постоянно принимать в ФАПе и выезжать на дом будут фельдшер и участковый терапевт. Регулярно из Некоузской ЦРБ будут приезжать акушерка или врач-акушер-гинеколог. Консультации узких специалистов можно получить в больнице, которая находится в нескольких километрах от ФАПа, или на выездном приеме.

Ранее, в декабре прошлого года, Некоузская больница для работы в отдаленных населенных пунктах получила мобильный ФАП.

ИСТОЧНИК KP.RU