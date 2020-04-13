Напились и поругались: ссора двух жителей Рыбинска закончилась убийством

13 Апр 2020 2020-04-13T16:11:44+03:00

Подозреваемого в убийстве задержали. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

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В Рыбинске задержали мужчину, который подозревается в убийстве.

10 апреля этого года в одном из домов на Моторостроителей обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

- Мужчина рассказал, что они с потерпевшим выпивали, после чего между ними вспыхнула ссора. Именно конфликт подтолкнул подозреваемого к совершению преступления, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU