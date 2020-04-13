Напились и поругались: ссора двух жителей Рыбинска закончилась убийством
В Рыбинске задержали мужчину, который подозревается в убийстве.
10 апреля этого года в одном из домов на Моторостроителей обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.
- Мужчина рассказал, что они с потерпевшим выпивали, после чего между ними вспыхнула ссора. Именно конфликт подтолкнул подозреваемого к совершению преступления, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU