2020-04-13T15:49:07+03:00
Общество

В Ярославской области детям-сиротам предоставили жилье

Через пять лет квартиры можно будет оформить в собственность
Светлана Крутикова
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С начала этого года детям-сиротам предоставили 53 квартирыС начала этого года детям-сиротам предоставили 53 квартирыФото: Правительство Ярославской области
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С начала этого года детям-сиротам предоставили 53 квартиры в Ярославле, Рыбинске, Мышкине и других городах и районах области.

- Квартиры предоставляются по договору найма. Через пять лет, если в течение этого времени не будет допущено нарушений, недвижимость можно оформить в собственность, - сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.

За последние три годам детям-сиротам выделили 455 квартир, из них 159 – в прошлом году.

Региональный департамент образования ежеквартально обновляет список детей-сирот. Вся информация о порядке предоставления жилья размещена на сайте департамента имущественных и земель ных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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