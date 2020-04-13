В Ярославской области детям-сиротам предоставили жилье
С начала этого года детям-сиротам предоставили 53 квартиры в Ярославле, Рыбинске, Мышкине и других городах и районах области.
- Квартиры предоставляются по договору найма. Через пять лет, если в течение этого времени не будет допущено нарушений, недвижимость можно оформить в собственность, - сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.
За последние три годам детям-сиротам выделили 455 квартир, из них 159 – в прошлом году.
Региональный департамент образования ежеквартально обновляет список детей-сирот. Вся информация о порядке предоставления жилья размещена на сайте департамента имущественных и земель ных отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU