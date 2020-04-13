Ситуация на потребительском рынке Ярославской области стабильная
Запасов розничной торговли хватит на 54 дня
Стоимость минимального набора продуктов питания по Ярославской области в апреле 2020 года составила 4022 рубля.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Правительстве Ярославской области сообщили, что ситуация на потребительском рынке региона остаётся стабильной. Запасов розничной торговли хватит на 54 дня.
- Вместе с тем отмечается традиционный сезонный рост цен на фрукты и овощи, молочные продукты и яйца в пределах двух процентов, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Стоимость минимального набора продуктов питания по Ярославской области в апреле 2020 года составила 4022 рубля. Это на 4,2% ниже, чем по стране и на 7,7% ниже средней стоимости по ЦФО.
ИСТОЧНИК KP.RU