Ситуация на потребительском рынке Ярославской области стабильная

13 Апр 2020 2020-04-13T15:46:00+03:00

Стоимость минимального набора продуктов питания по Ярославской области в апреле 2020 года составила 4022 рубля. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Правительстве Ярославской области сообщили, что ситуация на потребительском рынке региона остаётся стабильной. Запасов розничной торговли хватит на 54 дня.

- Вместе с тем отмечается традиционный сезонный рост цен на фрукты и овощи, молочные продукты и яйца в пределах двух процентов, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Стоимость минимального набора продуктов питания по Ярославской области в апреле 2020 года составила 4022 рубля. Это на 4,2% ниже, чем по стране и на 7,7% ниже средней стоимости по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU