С виновника ДТП в Рыбинске еле взыскали 300 тысяч рублей
ДПТ в Рыбинске произошло несколько месяцев назад. Пострадавший в аварии мужчина обратился в суд и взыскал с виновника столкновения моральный вред в размере 300 тысяч рублей. Но рыбинец не торопился с выплатой. Тогда в дело вмешались судебные приставы.
- Было возбуждено исполнительное производство. В его рамках должнику ограничили выезд из России за границу, запретили какие-либо регистрационные действия в отношении имущества, а также арестовали автомобиль. Кроме того, жителя Рыбинска предупредили об административной ответственности, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Эти меры воздействовали на должника: он сразу же нашел деньги и выплатил 300 тысяч рублей пострадавшему.
ИСТОЧНИК KP.RU