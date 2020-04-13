2020-04-13T15:12:18+03:00
Общество

С виновника ДТП в Рыбинске еле взыскали 300 тысяч рублей

Пришлось запретить ему выезд за границу и арестовать машину
Полина Вачнадзе
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Должник после санкций сразу заплатил долг. ФОТО: УФССП по Ярославской областиДолжник после санкций сразу заплатил долг. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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ДПТ в Рыбинске произошло несколько месяцев назад. Пострадавший в аварии мужчина обратился в суд и взыскал с виновника столкновения моральный вред в размере 300 тысяч рублей. Но рыбинец не торопился с выплатой. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

- Было возбуждено исполнительное производство. В его рамках должнику ограничили выезд из России за границу, запретили какие-либо регистрационные действия в отношении имущества, а также арестовали автомобиль. Кроме того, жителя Рыбинска предупредили об административной ответственности, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Эти меры воздействовали на должника: он сразу же нашел деньги и выплатил 300 тысяч рублей пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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