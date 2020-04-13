В Ярославской области осудят браконьера, которой убил лося

13 Апр 2020 2020-04-13T14:52:17+03:00

Не смотря на то, что весенний сезон охоты повсеместно отменён в связи с распространением коронавируса, патрулирование в охотничьих угодьях продолжается в усиленном режиме. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Полицией Тутаевского района Ярославской области расследуется уголовное дело по статье «Незаконная охота». В начале 2020 года рядом с деревней Веригино был убит взрослый самец лося. Установленный 63-летний подозреваемый не имел лицензию на отстрел.

- Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей, мужчина возместил его в полосном объеме, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Подозреваемым даны признательные показания. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до двух лет лишения свободы.

Не смотря на то, что весенний сезон охоты повсеместно отменён в связи с распространением коронавируса, патрулирование в охотничьих угодьях продолжается в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU