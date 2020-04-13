Рейды на улицах: в Ярославле проверили, как ярославцы соблюдают режим самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T13:32:11+03:00

В парках и скверах гуляют пожилые люди и мамы с детьми

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В минувшие выходные полиция и сотрудники администраций проверили, как ярославцы соблюдают режим самоизоляции. Погода стояла хоть и не очень теплая, но солнечная – в такие дни дома усидеть трудно. Вот многих и потянуло на свежий воздух.

В выходные было проверено более десяти парков, садов и скверов, проверяющие прошли по пляжам и лесным массивам, а также по популярным у ярославцев местам в центре города.

В Дзержинском районе начали с самого любимого места отдыха – парка 30-летия Победы. Нарушителей режима долго искать не пришлось: пенсионеры мирно отдыхали на лавочках. И все равно им, что находятся они в зоне риска, заболевание протекает тяжело и с осложнениями.

Примерно та же картина наблюдалась в скверах Фрунзенского, Красноперекопского и Ленинского районов. Но кроме пожилых ярославцев здесь еще гуляли мамы с детьми. Свой выход из дома они объясняли сложившимся у них режимом и невозможностью уложить детей спать без прогулки.

- Если с ребенком не погулять перед тихим часом, то он потом не уснет, поэтому мы приходим сюда практически каждый день, - сказала Ольга Новикова.

На Волжской набережной оказалось не так оживленно, как раньше. Но люди гуляют, кто-то занимается спортом.

Со всеми «попавшимися» провели профилактические беседы, попросили находиться дома и без острой необходимости не выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU