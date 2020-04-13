В Ярославской области проводится операция «Браконьер»

13 Апр 2020 2020-04-13T13:24:44+03:00

За прошедшую неделю зафиксировали пять фактов незаконного нахождения с оружием в охотничьих угодьях Фото: Правительство Ярославской области

Нарушителей могут лишить права на охоту на срок до двух лет

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В связи с закрытым сезоном весенней охоты во всех районах области усилили работу антибраконьерские группы. В минувшие выходные около 200 человек патрулировали охотничьи угодья.

- Полиция объявила операцию «Браконьер». Провели рейды, массовых нарушений нет. Большинство охотников с пониманием отнеслись к решению о временном ограничении весенней охоты. Некоторые просто приходили понаблюдать за перелетом гусей из скрадков, - сообщил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

За прошедшую неделю инспекторы в Переславле-Залесском и Ярославском районе зафиксировали пять фактов незаконного нахождения с оружием в охотничьих угодьях. Информацию об инцидентах направили в суд. Нарушителей могут лишить права на охоту на срок до двух лет и аннулировать разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия по линии Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU