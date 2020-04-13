Ярославец не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

13 Апр 2020 2020-04-13T11:39:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ярославля накопил несколько десятков штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму больше 100 тысяч рублей. Но оплачивать их мужчина не спешил.

Чтобы замотивировать должника на оплату штрафов, судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия, связанные с его автомобилем.

- Мужчина обратился в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины. Должнику отказали. Тогда он сразу же оплатил весь долг. Запрет на регистрационные действия сняли, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU