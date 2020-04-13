2020-04-13T11:39:07+03:00
Общество

Ярославец не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Мужчина задолжал больше 100 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Ярославец накопил штрафов ГИБДД на 100 тысяч рублейЯрославец накопил штрафов ГИБДД на 100 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Ярославля накопил несколько десятков штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму больше 100 тысяч рублей. Но оплачивать их мужчина не спешил.

Чтобы замотивировать должника на оплату штрафов, судебные приставы наложили запрет на любые регистрационные действия, связанные с его автомобилем.

- Мужчина обратился в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи машины. Должнику отказали. Тогда он сразу же оплатил весь долг. Запрет на регистрационные действия сняли, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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