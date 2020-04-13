Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: новых заболевших нет

13 Апр 2020 2020-04-13T11:30:23+03:00

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Как сообщил глава Ярославской области Дмитрий Миронов в своих социальных сетях, 13 апреля новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет. Один из предварительно положительных тестов, не подтвердился. Но к оставшимся трем добавились еще девять сомнительных.

Таким образом, статистика на 13 апреля выглядит следующим образом:

- с подтвержденным диагнозом – 27 человек,

- выздоровевших – 6 человек,

- на лечении – 21 человек (в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве),

- обследовано за сутки – 384 человека,

- в обязательной изоляции – 161 человек,

- предварительно положительных – 12 тестов.

Напомним, что вчера в регионе было выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU