Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: новых заболевших нет
Как сообщил глава Ярославской области Дмитрий Миронов в своих социальных сетях, 13 апреля новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет. Один из предварительно положительных тестов, не подтвердился. Но к оставшимся трем добавились еще девять сомнительных.
Таким образом, статистика на 13 апреля выглядит следующим образом:
- с подтвержденным диагнозом – 27 человек,
- выздоровевших – 6 человек,
- на лечении – 21 человек (в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве),
- обследовано за сутки – 384 человека,
- в обязательной изоляции – 161 человек,
- предварительно положительных – 12 тестов.
Напомним, что вчера в регионе было выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU