2020-04-13T11:10:51+03:00
Общество

В Ярославле ищут 82-летнего пенсионера

12 марта мужчина ушел из дома в неизвестном направлении
Светлана Крутикова
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Александр Алексеевич нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти. ФОТО: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской областиАлександр Алексеевич нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти. ФОТО: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области
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В Ярославле разыскивают 82-летнего Александра Алексеевича Шерстова. Пенсионер ушел из дома 12 марта. С того момента его никто не видел.

Рост мужчины около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серые. Был одет в темно-синюю фуфайку, темные брюки или синие джинсы. На голове черная с серым вязаная шапка.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Если вы видели Александра Алексеевича или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии 8 800 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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