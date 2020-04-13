В Ярославле ищут 82-летнего пенсионера

13 Апр 2020 2020-04-13T11:10:51+03:00

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В Ярославле разыскивают 82-летнего Александра Алексеевича Шерстова. Пенсионер ушел из дома 12 марта. С того момента его никто не видел.

Рост мужчины около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серые. Был одет в темно-синюю фуфайку, темные брюки или синие джинсы. На голове черная с серым вязаная шапка.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Если вы видели Александра Алексеевича или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии 8 800 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU