В Ярославле ищут 82-летнего пенсионера
В Ярославле разыскивают 82-летнего Александра Алексеевича Шерстова. Пенсионер ушел из дома 12 марта. С того момента его никто не видел.
Рост мужчины около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серые. Был одет в темно-синюю фуфайку, темные брюки или синие джинсы. На голове черная с серым вязаная шапка.
Пенсионер нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Если вы видели Александра Алексеевича или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии 8 800 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU