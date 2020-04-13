Жители Ярославской области открыли мотосезон сразу двумя ДТП
Вчера, 12 апреля, в регионе произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов.
Около 15 часов в поселке Суринское Ярославского района столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль «Равон Нексия». 38-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.
Госпитализацией закончилась еще одна авария. Примерно в это же время в Рыбинске на Окружной не поделили дорогу мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Рено». В результате пострадал 32-летний мотоциклист.
- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. По фактам аварий проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU