Жители Ярославской области открыли мотосезон сразу двумя ДТП

13 Апр 2020 2020-04-13T10:39:08+03:00

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Вчера, 12 апреля, в регионе произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов.

Около 15 часов в поселке Суринское Ярославского района столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль «Равон Нексия». 38-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

Госпитализацией закончилась еще одна авария. Примерно в это же время в Рыбинске на Окружной не поделили дорогу мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Рено». В результате пострадал 32-летний мотоциклист.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. По фактам аварий проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU