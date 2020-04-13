2020-04-13T10:39:08+03:00
Происшествия

Жители Ярославской области открыли мотосезон сразу двумя ДТП

Есть пострадавшие
Светлана Крутикова
Поделиться:
Двоих мотоциклистов доставили в больницуДвоих мотоциклистов доставили в больницуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Вчера, 12 апреля, в регионе произошло сразу два ДТП с участием мотоциклистов.

Около 15 часов в поселке Суринское Ярославского района столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль «Равон Нексия». 38-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

Госпитализацией закончилась еще одна авария. Примерно в это же время в Рыбинске на Окружной не поделили дорогу мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Рено». В результате пострадал 32-летний мотоциклист.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. По фактам аварий проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области осудят браконьера, которой убил лося
Рейды на улицах: в Ярославле проверили, как ярославцы соблюдают режим самоизоляции
В Ярославской области проводится операция «Браконьер»
Важные телефоны в Ярославле. Куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Ярославец не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: новых заболевших нет
В Ярославле ищут 82-летнего пенсионера
Жители Ярославской области открыли мотосезон сразу двумя ДТП
В Ярославской области начался сезон клещей
В Рыбинске установят стилизованные фонари за 5,6 миллиона рублей
Ярославские бизнесмены смогут получить беспроцентный кредит для выплаты зарплат
Ярославец выпал из окна во время празднования своего 18-летия
В Рыбинске пять человек больны COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 12 апреля: 14 новых зараженных
Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: выздоровел один из заболевших
Ярославские предприниматели могут взять беспроцентный кредит для выплаты зарплат
Аэропорт «Туношна» отменяет рейсы в Казань и Санкт-Петербург
Ярославцам, подозреваемым в убийстве четырёх человек, предъявлены обвинения
Пасхальные службы в Ярославской области в период коронавируса: как пройдут и где освятить куличи
В Ярославле трое подростков избивали и грабили прохожих жителей Брагино
Ярославец участвует в конкурсе для создания в городе памятника Неизвестному поэту
Ярославские спасатели сняли со стены 3-этажного дома паркурщика. ВИДЕО
Ярославские активисты помогли американке вернуться на родину
Все пенсии за апрель в Ярославской области выплатят до 12 числа
Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: новых заболевших нет
В Рыбинске заделают ямы на дорогах
Сотрудники МЧС обработали от коронавируса вокзал «Ярославль Главный»
В Ярославле начали асфальтировать Добрынинский мост