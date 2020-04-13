В Ярославской области начался сезон клещей

13 Апр 2020 2020-04-13T10:15:04+03:00

Противоклещевая обработка в городе начнется уже на этой неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославцы жалуются, что их в этом году слишком много

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В социальных сетях ярославцы жалуются на небывалое количество клещей. Зима в этом году была небывало теплой, весна ранней поэтому кровопийцы, не погибшие в стужу, уже выползли на свет. Ходить стало опасно не только в лесопосадках, но и просто по траве.

- Вчера сходила до магазина, на газон не заходила даже, прошла через двор по тропинке, где травы-то практически нет. Двоих клещей принесла. Заволга,в районе Школьного проезда, - пишет в группе «Жесть в Ярославле» ВКонтакте Виктория Князева.

- Действительно, клещи очень сильно активизировались. Собаки почти с каждой прогулки приносят мне подарочки в виде этих красавцев. На обработку от государства не надеюсь, купила средство от клещей сама. Попробуем опрыскать территорию, на которой чаще всего гуляем, - говорит Анастасия Махова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, противоклещевая обработка в городе начнется уже на этой неделе. Первыми в очереди – парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU