2020-04-13T10:15:04+03:00
Общество

В Ярославской области начался сезон клещей

Ярославцы жалуются, что их в этом году слишком много
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Противоклещевая обработка в городе начнется уже на этой неделеПротивоклещевая обработка в городе начнется уже на этой неделеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В социальных сетях ярославцы жалуются на небывалое количество клещей. Зима в этом году была небывало теплой, весна ранней поэтому кровопийцы, не погибшие в стужу, уже выползли на свет. Ходить стало опасно не только в лесопосадках, но и просто по траве.

- Вчера сходила до магазина, на газон не заходила даже, прошла через двор по тропинке, где травы-то практически нет. Двоих клещей принесла. Заволга,в районе Школьного проезда, - пишет в группе «Жесть в Ярославле» ВКонтакте Виктория Князева.

- Действительно, клещи очень сильно активизировались. Собаки почти с каждой прогулки приносят мне подарочки в виде этих красавцев. На обработку от государства не надеюсь, купила средство от клещей сама. Попробуем опрыскать территорию, на которой чаще всего гуляем, - говорит Анастасия Махова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, противоклещевая обработка в городе начнется уже на этой неделе. Первыми в очереди – парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области осудят браконьера, которой убил лося
Рейды на улицах: в Ярославле проверили, как ярославцы соблюдают режим самоизоляции
В Ярославской области проводится операция «Браконьер»
Важные телефоны в Ярославле. Куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Ярославец не смог продать машину из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области: новых заболевших нет
В Ярославле ищут 82-летнего пенсионера
Жители Ярославской области открыли мотосезон сразу двумя ДТП
В Ярославской области начался сезон клещей
В Рыбинске установят стилизованные фонари за 5,6 миллиона рублей
Ярославские бизнесмены смогут получить беспроцентный кредит для выплаты зарплат
Ярославец выпал из окна во время празднования своего 18-летия
В Рыбинске пять человек больны COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 12 апреля: 14 новых зараженных
Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: выздоровел один из заболевших
Ярославские предприниматели могут взять беспроцентный кредит для выплаты зарплат
Аэропорт «Туношна» отменяет рейсы в Казань и Санкт-Петербург
Ярославцам, подозреваемым в убийстве четырёх человек, предъявлены обвинения
Пасхальные службы в Ярославской области в период коронавируса: как пройдут и где освятить куличи
В Ярославле трое подростков избивали и грабили прохожих жителей Брагино
Ярославец участвует в конкурсе для создания в городе памятника Неизвестному поэту
Ярославские спасатели сняли со стены 3-этажного дома паркурщика. ВИДЕО
Ярославские активисты помогли американке вернуться на родину
Все пенсии за апрель в Ярославской области выплатят до 12 числа
Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: новых заболевших нет
В Рыбинске заделают ямы на дорогах
Сотрудники МЧС обработали от коронавируса вокзал «Ярославль Главный»
В Ярославле начали асфальтировать Добрынинский мост