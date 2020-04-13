2020-04-13T10:15:21+03:00
Общество

В Рыбинске установят стилизованные фонари за 5,6 миллиона рублей

Работы завершат к 15 мая
Светлана Крутикова
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Все светильники выполнят в едином стилеВсе светильники выполнят в едином стилеФото: Администрация Рыбинска
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На Волжской набережной появятся стилизованные фонари. Подряд на монтаж опор освещения выиграла «Рыбинская горэлектросеть». Стоимость работ оценили в 5,6 миллиона рублей. В рамках контракта уберут 13 старых опор. Семь из них полностью пришли в негодность. Остальные демонтируют, и их можно будет вновь использовать.

- Сегодня подрядчик устанавливает «хвостовики». Это нижняя часть опоры, которая находится в земле. По мере готовности будут монтироваться верхние части, - пояснил Игорь Клунок, главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства».

Всего на участке от Волжского моста до улицы Стоялой установят 22 опоры. Новые фонари будут в едином стиле, но трех типов. Два как на Красной площади. На девяти установят светильники для тротуара и проезжей части. А от музея до моста смонтируют 11 конструкций только с верхними светильниками.

Работы планируют завершить к 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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