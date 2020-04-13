2020-04-13T09:29:39+03:00
Общество

Ярославские бизнесмены смогут получить беспроцентный кредит для выплаты зарплат

А также реструктурировать задолженность по уже взятым кредитам
Светлана Крутикова
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Проценты по кредитам на зарплаты субсидируются государствомПроценты по кредитам на зарплаты субсидируются государствомФото: Мария ЛЕНЦ
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Ярославские предприниматели смогут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплат сотрудникам.

- Государственная программа распространяется на наиболее пострадавшие отрасли экономики: авиа- и автомобильные перевозки, культуру, спорт, туркомпании, гостиницы, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению. Проценты по кредитам на зарплаты субсидируются государством, - пояснил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Для получения поддержки необходимо обратиться в банк. Сбербанк и ВТБ выдают кредиты тем фирмам, которые имеют в них «зарплатные» проекты. Другие - независимо от принадлежности к банку. Решение по кредитам принимается в максимально короткие сроки, пакет предоставляемых документов сделали минимальным.

Кроме того, банки предлагают реструктурировать задолженность по уже взятым кредитам. Например, можно оформить отсрочку платежей на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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