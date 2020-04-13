Ярославец выпал из окна во время празднования своего 18-летия

13 Апр 2020 2020-04-13T10:40:01+03:00

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ЧП произошло в ночь с 11 на 12 апреля. Молодой человек в компании своих друзей праздновал свое совершеннолетие. 18 лет ему исполнилось за пару дней до этого.

Для вечеринки юноша снял квартиру в центре Ярославля на улице Лисицына. Молодые люди веселились, отдыхали. Судя по всему, в какой-то момент именинник облокотился на москитную сетку окна, она не выдержала. Несмотря на не очень большую высоту – 3 этаж – падение для юноши оказалось смертельным.

- По предварительным данным, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - прокомментировали случившееся в пресс-службе СКР по Ярославской области.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU