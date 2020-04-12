В Рыбинске пять человек больны COVID-19

12 Апр 2020 2020-04-12T19:38:56+03:00

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О четырех новых случаях заболевания коронавирусом в Рыбинске на своей странице в социальных сетях сообщил глава города Денис Добряков. С учетом ранее выявленного больного, в Рыбинке уже пять официально подтвержденных диагноза COVID-19.

- Получены новые данные из московской лаборатории. Из 14 новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе 4 – из Рыбинска. Предварительно им был поставлен диагноз и назначено необходимое лечение, но нужно было дождаться точных результатов из столицы. У всех самочувствие удовлетворительное. Берегите себя, выполняйте рекомендации Роспотребнадзора, - сказал Денис Добряков.

Сегодня, 12 апреля, в Ярославской области 14 новых заболевших. Таким образом, общее число подхвативших вирус в Ярославской области - 27 человек. Шестеро из них уже выздоровели и были выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU