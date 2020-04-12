Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 12 апреля: 14 новых зараженных
В Ярославской области, по данным на 12 апреля, зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Из 15 экспресс-тестов, направленных ранее в федеральные лаборатории, отрицательный результат показал только один.
- 14 тестов на коронавирус подтвердились. Один из них - у пациентки пульмонологии ярославской больницы №2, поэтому отделение остается закрытым на карантин. Накануне было выписано три человека, - сообщил в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Каким образом, на 12 апреля статистика по Ярославскому региону такова:
- официально диагноз "коронавирус" поставлен 27 человекам,
- выздоровело - 6 человек,
- на лечении находится - 21 человек (в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева),
- в обязательной изоляции - 268 человек,
- предварительно положительные тесты - у 4 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU