Ситуация с коронавирусом в Ярославской области на 12 апреля: 14 новых зараженных

12 Апр 2020 2020-04-12T10:59:53+03:00

В Ярославской области еще 14 человек заболели коронавирусом Фото: Правительство Ярославской области

Из 15 экспресс-тестов, направленных в федеральные лаборатории, не подтвердился только один

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В Ярославской области, по данным на 12 апреля, зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Из 15 экспресс-тестов, направленных ранее в федеральные лаборатории, отрицательный результат показал только один.

- 14 тестов на коронавирус подтвердились. Один из них - у пациентки пульмонологии ярославской больницы №2, поэтому отделение остается закрытым на карантин. Накануне было выписано три человека, - сообщил в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Каким образом, на 12 апреля статистика по Ярославскому региону такова:

- официально диагноз "коронавирус" поставлен 27 человекам,

- выздоровело - 6 человек,

- на лечении находится - 21 человек (в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева),

- в обязательной изоляции - 268 человек,

- предварительно положительные тесты - у 4 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU