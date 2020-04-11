Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: выздоровел один из заболевших

11 Апр 2020 2020-04-11T16:04:07+03:00

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За последние сутки новых случаев коронавирусной инфекции в Ярославской области не выявлено. С подтвержденным диагнозом COVID-19 лечение проходят 10 человек, они находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева.

Один человек выздоровел и выписан из больницы. Таким образом, с начала пандемии в регионе выздоровело 3 человека.

За сутки на коронавирус обследовано 627 ярославцев, на обязательной изоляции находится 410 жителей региона. Число предварительно-положительных тестов сохраняется на отметке в 15. Все они отправлены для подтверждения в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU