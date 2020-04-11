Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: выздоровел один из заболевших
Число предварительно-положительных тестов сохраняется на отметке в 15
За сутки на коронавирус обследовано 627 ярославцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За последние сутки новых случаев коронавирусной инфекции в Ярославской области не выявлено. С подтвержденным диагнозом COVID-19 лечение проходят 10 человек, они находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева.
Один человек выздоровел и выписан из больницы. Таким образом, с начала пандемии в регионе выздоровело 3 человека.
За сутки на коронавирус обследовано 627 ярославцев, на обязательной изоляции находится 410 жителей региона. Число предварительно-положительных тестов сохраняется на отметке в 15. Все они отправлены для подтверждения в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU