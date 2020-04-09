2020-04-09T10:04:49+03:00
Общество

Молодые ярославские семьи получат сертификаты на приобретение жилья

Свидетельства выдадут 10 апреля
Светлана Крутикова
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У молодых семей будет семь месяцев, чтобы подобрать себе жилье или погасить ранее взятую ипотекуУ молодых семей будет семь месяцев, чтобы подобрать себе жилье или погасить ранее взятую ипотекуФото: Михаил ФРОЛОВ
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35 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Вчера, 8 апреля, первые в этом году свидетельства подписал мэр Ярославля Владимир Волков.

- Уверен, что ярославские семьи будут очень рады помощи государства. С 2021 года 30% свидетельств получат молодые семьи, не имеющие статуса многодетных. Кроме того, вместе с правительством региона будем стараться увеличить объем финансирования программы, чтобы большее количество семей могли улучшить свои жилищные условия, - отметил Владимир Волков и дал поручение начать выдачу документов в ближайшее время.

Выдавать документы будут 10 апреля. У обладателей сертификатов будет семь месяцев, чтобы подобрать себе жилье или погасить ранее взятую ипотеку. Размер суммы в свидетельстве зависит от количества членов семьи.

Всего в 2020 году 52 многодетные семьи смогут улучшить жилищные условия. На эти цели из федерального, областного и городского бюджетов выделили 74,3 миллиона рублей.

Участником программы можно стать семья, в которой мужу и жене до 35 лет, у супругов есть возможность потенциально оплатить остальную часть стоимости жилья, и на данный момент на одного члена семьи приходится не более 12 квадратных метров жилья. Подать документы необходимо до 20 мая в жилищно-коммунальный отдел территориальной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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