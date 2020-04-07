Ярославский турбизнес снова обратился к губернатору

7 Апр 2020 2020-04-07T18:31:30+03:00

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Две недели назад представители туристической, конгрессно-выставочной и событийной отрасли, Ярославское Конвенш-бюро, Экспертный совет по туризму, Ассоциация кулинаров Ярославской области обратились к Губернатору области с предложением мер поддержки отраслей гостеприимства.

К, сожалению, никакого отклика пока нет, но время вносит свои коррективы. Сейчас речь уже идет не о поддержке, а о спасении не одной, а нескольких отраслей. Сегодня эти предприятия лишены возможности вести, какую бы то ни было деятельность, связанную с получением прибыли. Уже второй месяц, в связи с введением ограничительных и карантинных мер, нет ни оборотов, ни доходов. Однако, есть расходы, которые предприятия обязаны нести как по законодательству, так и выполняя решения Президента РФ о сохранении рабочих мест и заработной платы сотрудников.

Кроме того, существуют обязанности по уплате аренды, ряда налогов, в том числе и тех, которые поступают в региональный и местные бюджеты. И именно в этой части существует реальная возможность не потерять целую отрасль, столь важную для нашей области, предоставив льготы в соответствии с региональными полномочиями. Известно, что целый ряд таких мер поддержки уже предоставили субъектам туристического бизнеса во многих регионах России.

Меры по предоставлению отсрочки по некоторым налоговым выплатам, также не являются эффективными: требуется введение именно налоговых каникул. Предложенная отсрочка ничем не поможет отрасли, а лишь похоронит тех, кто выживет в кризис, так как в итоге предприниматели, ничего не заработавшие за карантинный период, будут вынуждены все равно оплатить все сборы, налоги и взносы, говорится в обращении к властям.

В связи с этим Губернатору Ярославской области Д.Ю. Миронову направлены предложения, сформированные по итогам обсуждения с предприятиями отрасли, чтобы не допустить банкротства компаний индустрии гостеприимства и которые помогут сохранить рабочие места и сами предприятия этой сферы в целом.