В Рыбинским районе вор-рецидивист ограбил несколько домов

7 Апр 2020 2020-04-07T10:09:43+03:00

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В полицию Рыбинского района поступило сообщение о краже. Преступник взломал входную дверь дома, забрался во внутрь и украл имущество на 10,5 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний молодой человек. Он нигде не работает, и уже был судим ранее.

– В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных краж. Сумма ущерба составила 9,5 тысяч рублей и 22,5 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Были возбуждены уголовные дела. Рыбинец во всем сознался. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU