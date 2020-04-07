В Рыбинским районе вор-рецидивист ограбил несколько домов
В полицию Рыбинского района поступило сообщение о краже. Преступник взломал входную дверь дома, забрался во внутрь и украл имущество на 10,5 тысяч рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний молодой человек. Он нигде не работает, и уже был судим ранее.
– В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных краж. Сумма ущерба составила 9,5 тысяч рублей и 22,5 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.
Были возбуждены уголовные дела. Рыбинец во всем сознался. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU