Житель Ярославля остался без барсетки, оставив ее в торговой тележке у магазина

7 Апр 2020 2020-04-07T09:27:22+03:00

В барсетке лежали паспорт, банковские карты и деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сумма ущерба составила около 49 тысяч рублей

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У 61-летнего мужчины украли барсетку, в которой лежали паспорт, банковские карты и деньги. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Установили, что владелец оставил барсетку в торговой тележке, когда выгружал покупки в багажник машины. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель.

- Возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъяли. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU