Житель Ярославля остался без барсетки, оставив ее в торговой тележке у магазина
Сумма ущерба составила около 49 тысяч рублей
В барсетке лежали паспорт, банковские карты и деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У 61-летнего мужчины украли барсетку, в которой лежали паспорт, банковские карты и деньги. Мужчина обратился с заявлением в полицию.
Установили, что владелец оставил барсетку в торговой тележке, когда выгружал покупки в багажник машины. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель.
- Возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъяли. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU